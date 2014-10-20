欧洲汇市：英镑小涨，关注经济数据和美元表现

上周英镑兑欧元录得八个月来最大跌幅，因市场重新评估加息时点预期。

“周五的GDP数据或许有一些支撑，”Rabobank策略师Jane Foley说。

“但英国央行首席经济学家周五传达的信息相当晦暗：英国将很难加息，我认为市场目前也是这样的想法之中。这可能让英镑兑美元处于守势。”

周一伦敦盘初，英镑兑欧元 和美元 上涨0.1%，分别报0.7918英镑和1.6115美元。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，金融市场押注英国央行在2015年中首次升息，这或许是正确的操作。

周三将公布英国央行10月9日的会议记录，市场人士将关注是否有更多的温和基调。此前分析师中有传言，称另有一位货币政策委员会委员或已转向投票支持加息，不过这种传言基本已消散。9月会议中有两位委员支持加息。

“市场很可能对会议纪录没什么反应，”Foley说，“美元或许是本周最大的因素。已有巨量仓位遭清空，本周美元情况可能较上周更好劲。”(完)

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