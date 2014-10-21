新债招标：国开行三期债收益率均低于预期，一年尤为明显--业内人士

路透上海10月21日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一、三年及五年期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，一年期幅度尤为明显。

其中一年期中标收益率为3.7541%，三年期4.0341%，五年品种4.1616%；此前市场预测均值分别为3.85%、4.06%和4.21%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为3.76倍、2.96倍和3.55倍。

国开行另外两期七年及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为4.33%和4.36%。

今日五期债分别是该行今年第23期 、第25期、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 10月27日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/22-10/27

上市日 1年10月29日；3/5/7/10年10白31日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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