新债招标：国开行三期债收益率均低于预期，一年尤为明显--业内人士

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透上海10月21日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一、三年及五年期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，一年期幅度尤为明显。
其中一年期中标收益率为3.7541%，三年期4.0341%，五年品种4.1616%；此前市场预测均值分别为3.85%、4.06%和4.21%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为3.76倍、2.96倍和3.55倍。
国开行另外两期七年及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为4.33%和4.36%。
今日五期债分别是该行今年第23期 、第25期、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第23、25、24、21和22期增发债
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发行上限 1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 10月27日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 10/22-10/27
上市日 1年10月29日；3/5/7/10年10白31日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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