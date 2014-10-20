中国资管：上周银行理财产品发789款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京10月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（10月11日-10月17日）66家银行共发行了789款理财产品，发行银行数 较上期报告减少8家，产品发行量减少93款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.60% ；非保本型理财产品共587款，市场占比为74.40%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 314 39.80% -71 其中：人民币 299 外币 15 组合投资类 422 53.49% -47 融资类 1 0.13% -1 结构性产品 52 6.59% +26 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 12 3.91% 上升2个基点 1个月至3个月（含） 352 5.05% 下降11个基点 3个月至6个月（含） 244 5.28% 下降7个基点 6个月至1年（含） 100 5.42% 下降11个基点 1年以上 9 5.52% 下降25个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化 收益率最低2.70%，最高为7.10%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个基点，最高 预期收益率下降0.50个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 12 1.67% 3.91% 1个月至3个月 352 49.09% 5.05% 3个月至6个月 244 34.03% 5.28% 6个月至1年 100 13.95% 5.42% 1年以上 9 1.26% 5.52% 上周共发行20款外币理财产品。其中，美元理财产品11款，较上期减少2款。 **242款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,344款产品到期，公布了到期收益率的242款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品603款，债券和货币市场工具类产品699 款，结构性产品38款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有21款，与上期相比减少25款。其中，17款 来自城市商业银行，2款来自股份制商业银行，2款来自农村金融机构；从投资领域来看，债 券类产品7款，组合投资类产品12款，融资类产品2款。 到期收益率最高的产品为江苏银行发行的“聚宝财富2014稳健12号（淮安专享）”人民 币理财产品，该产品投资期限为273天，实现了7.50%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)