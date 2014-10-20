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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 17:46 BJT

中国资管：上周银行理财产品发789款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京10月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（10月11日-10月17日）66家银行共发行了789款理财产品，发行银行数
较上期报告减少8家，产品发行量减少93款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.60%
；非保本型理财产品共587款，市场占比为74.40%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     314        39.80%          -71
    其中：人民币         299        
           外币           15        
    组合投资类           422        53.49%          -47
    融资类                 1         0.13%           -1
    结构性产品            52         6.59%          +26
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     12       3.91%         上升2个基点
    1个月至3个月（含） 352       5.05%         下降11个基点
    3个月至6个月（含） 244       5.28%         下降7个基点
    6个月至1年（含）   100       5.42%         下降11个基点
    1年以上              9       5.52%         下降25个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化
收益率最低2.70%，最高为7.10%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个基点，最高
预期收益率下降0.50个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限           产品数量（款   占比      平均预期年收益率
                ）                       
 1个月以下      12              1.67%    3.91%
 1个月至3个月   352            49.09%    5.05%
 3个月至6个月   244            34.03%    5.28%
 6个月至1年     100            13.95%    5.42%
 1年以上        9               1.26%    5.52%
 
    上周共发行20款外币理财产品。其中，美元理财产品11款，较上期减少2款。
  
    
    **242款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,344款产品到期，公布了到期收益率的242款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品603款，债券和货币市场工具类产品699
款，结构性产品38款，融资类产品4款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有21款，与上期相比减少25款。其中，17款
来自城市商业银行，2款来自股份制商业银行，2款来自农村金融机构；从投资领域来看，债
券类产品7款，组合投资类产品12款，融资类产品2款。

    到期收益率最高的产品为江苏银行发行的“聚宝财富2014稳健12号（淮安专享）”人民
币理财产品，该产品投资期限为273天，实现了7.50%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 黄凯)
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