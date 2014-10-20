中国资管：上周银行理财产品发789款，固收类产品预期收益率多下降

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（10月11日-10月17日）66家银行共发行了789款理财产品，发行银行数 较上期报告减少8家，产品发行量减少93款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.60% ；非保本型理财产品共587款，市场占比为74.40%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 314 39.80% -71 其中：人民币 299 外币 15 组合投资类 422 53.49% -47 融资类 1 0.13% -1 结构性产品 52 6.59% +26 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 12 3.91% 上升2个基点 1个月至3个月（含） 352 5.05% 下降11个基点 3个月至6个月（含） 244 5.28% 下降7个基点 6个月至1年（含） 100 5.42% 下降11个基点 1年以上 9 5.52% 下降25个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化 收益率最低2.70%，最高为7.10%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个基点，最高 预期收益率下降0.50个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 12 1.67% 3.91% 1个月至3个月 352 49.09% 5.05% 3个月至6个月 244 34.03% 5.28% 6个月至1年 100 13.95% 5.42% 1年以上 9 1.26% 5.52% 上周共发行20款外币理财产品。其中，美元理财产品11款，较上期减少2款。 **242款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,344款产品到期，公布了到期收益率的242款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品603款，债券和货币市场工具类产品699 款，结构性产品38款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有21款，与上期相比减少25款。其中，17款 来自城市商业银行，2款来自股份制商业银行，2款来自农村金融机构；从投资领域来看，债 券类产品7款，组合投资类产品12款，融资类产品2款。 到期收益率最高的产品为江苏银行发行的“聚宝财富2014稳健12号（淮安专享）”人民 币理财产品，该产品投资期限为273天，实现了7.50%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。