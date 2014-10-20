中港个股：神华能源获批建设阿莫铁路项目，总投资逾26亿元人民币

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华能源 周一宣布，公司获批建设及营运连接内蒙和黑龙江的阿莫铁路项目，预计总投资26.56亿元人民币。
公司的声明称，该铁路项目将由其全资子公司神华蒙东铁路公司负责建设和营运。
阿莫铁路项目位于内蒙东北部和黑龙江省西部，沿线经过呼伦贝尔市阿荣旗和莫力达瓦达斡尔族自治旗，正线长度约97公里，阿荣旗站配套工程改造约15公里。设计建设为国铁II级单线内燃牵引线路（预留电化条件），预计建设工期三年半。
神华表示，项目资本金占总投资额的35%，由蒙东铁路公司拟设立的控股75%的子公司自筹，其余65%通过银行贷款应付。
兴建阿莫铁路项目目的是进一步优化区域路网布局，满足莫力达瓦地区煤炭等大宗货物运输需求。
神华H股今天收高近1%，至21港元，其A股则升0.34%报14.87元人民币。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。