中港个股：神华能源获批建设阿莫铁路项目，总投资逾26亿元人民币

路透香港10月20日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华能源 周一宣布，公司获批建设及营运连接内蒙和黑龙江的阿莫铁路项目，预计总投资26.56亿元人民币。

公司的声明称，该铁路项目将由其全资子公司神华蒙东铁路公司负责建设和营运。

阿莫铁路项目位于内蒙东北部和黑龙江省西部，沿线经过呼伦贝尔市阿荣旗和莫力达瓦达斡尔族自治旗，正线长度约97公里，阿荣旗站配套工程改造约15公里。设计建设为国铁II级单线内燃牵引线路（预留电化条件），预计建设工期三年半。

神华表示，项目资本金占总投资额的35%，由蒙东铁路公司拟设立的控股75%的子公司自筹，其余65%通过银行贷款应付。

兴建阿莫铁路项目目的是进一步优化区域路网布局，满足莫力达瓦地区煤炭等大宗货物运输需求。

神华H股今天收高近1%，至21港元，其A股则升0.34%报14.87元人民币。（完）

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