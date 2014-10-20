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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 17:57 BJT

全球金属：锌和铅2015年缺口料分别降至36.6万吨和2.3万吨--ILZSG

路透伦敦10月20日 - 国际铅锌研究小组(ILZSG)周一称，全球锌市2014年预计短缺40.3万吨，明年缺口将降至36.6万吨。

该机构在年会上还称，全球铅市今年料短缺3.8万吨，明年短缺2.3万吨。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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