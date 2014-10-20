更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊低位，整体资金情势稳中偏松

* 整体资金情势稳中偏松

* 短率大致持在既有低位

* 短票利率续处区间低位 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月20日 - 台湾银行间短率周一徘徊低位。交易员指出，目前整体资金情势稳中偏松，短率续处既有区间低位，今起两周拆款即可跨月，不过银行端对票券商暂未开放跨月拆款资金，预计下周跨月拆款资金才会释出。

交易员指出，经历9月季底资金紧缩效应，市场资金操作转趋保守，本月银行间负数操作也不积极，致资金拆借需求不振，成交仍以到期续作为主，短率也大致持在既有区间、变化不大。

〞月内的钱都很好拆，跨月的钱预计下周才开始拆。〞一位大型民营银行交易员说。

交易员认为，尽管此前外资偏向汇出，但整体外资保管行资金仍宽裕，并未造成台币资金池产生波动，目前整体银行间资金水位依旧偏高，月内资金拆入容易，短率料续稳在区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日。

**短票利率持平**

短票市场方面，交易员表示，周一发票量例行性偏少，短票利率维持在原有区间不变，而票券商逐渐引导资金转向跨月短票成交，本周整体跨月短票成交比重料渐增，今日自保跨月短票主要成交在0.61%附近。

“现在资金多，是卖券市场。”一位公营行库资金调度人士说。

交易员亦称，随着票券商陆续引导资金转到跨月短票，大部分银行为去化过剩资金多接受承作跨月短票，今天跨月短票交投利率较月内高出1-2个基点。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日，但成交量萎缩，主要交投转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，其中以0.61%为主。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，前日在0.607%。

台湾央行周一公布，共发行453.9亿台币存单。与今日存单到期金额453.7亿相较，存单发行余额增0.2亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,779.3亿台币，本周余日落点分别为周二4,461.6亿、周三2,713.5亿、周四 4,025亿及周五1,125.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负242亿台币，累积超额准备为339亿台币、加计前期1%的超额准备为1,471亿台币。

**附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日投信因赎回解钱的量较多，但找钱难度不高，利率也持平既有水准。

市场人士指出，为引导投信跨月，承做利率较月内微幅增加1个基点。不过客户跨月的积极度仍不高，因担心月底有较大资金需求。

〞我现在月底都不敢排休假，因为落点没办法分散。〞一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员也说，预料下周才会有紧缩机会，为避免落点过度集中在月底，RP到期后都尽量引导客户跨过。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

今日有光群雷射 转(交)换公司债2亿台币交割。