人民币衍生品：美元/人民币掉期短端下行，因央行SLF改善本币流动性

路透北京10月20日 - 境内美元/人民币掉期 短端周一下行，主因中国央行时隔一个月后再次祭出总量宽松政策，推动货币市场利率普降。

“Swap其实就是比较境内美元和人民币的相对利率。央行放钱2,000亿，这样导致人民币宽松，短期限swap（价格）就会下。”一股份行交易员表示。

另一外资行交易员亦表示，这是央行继续释放宽松信号，今日人民币掉期的短端已有所下行，但对于即期市场的直接影响较小。

今日一周期美元/人民币掉期 升水成交价收于34.5个点子，创下逾三个月新低。超短期掉期品种亦较上周小幅下行。

继上月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行一碗水端平，再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。

数位消息人士向路透表示，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。