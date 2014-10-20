人民币衍生品：美元/人民币掉期短端下行，因央行SLF改善本币流动性

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 境内美元/人民币掉期 短端周一下行，主因中国央行时隔一个月后再次祭出总量宽松政策，推动货币市场利率普降。
“Swap其实就是比较境内美元和人民币的相对利率。央行放钱2,000亿，这样导致人民币宽松，短期限swap（价格）就会下。”一股份行交易员表示。
另一外资行交易员亦表示，这是央行继续释放宽松信号，今日人民币掉期的短端已有所下行，但对于即期市场的直接影响较小。
今日一周期美元/人民币掉期 升水成交价收于34.5个点子，创下逾三个月新低。超短期掉期品种亦较上周小幅下行。
继上月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行一碗水端平，再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。
数位消息人士向路透表示，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。
中国人民币兑美元 周一微幅收高。开盘随中间价略走低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，短期横盘整理可能性较大。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。