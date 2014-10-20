版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 18:29 BJT

德国经济：央行预计今年余下时间经济料表现稳定--月报

德国央行预计，今年第四季GDP涨幅将会同样温和。

“考虑到订单疲弱以及企业人气低迷，今年第四季前景料同样温和。”(完) (编译 艾茂林/洪曦; 审校 杜明霞/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐