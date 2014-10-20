中欧贸易：电信贸易争端和解，欧盟不再威胁对华为征收惩罚性关税

路透布鲁塞尔10月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。

路透10月8日独家报导称，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，有助于消除欧盟对中方补贴华为 和中兴 的担忧。华为是中国第二大通讯设备生产商。

该争端的解决，标志着中欧改善贸易关系的最新举措，中国国家主席习近平曾在3月访问布鲁塞尔，有助于双方关系，而中方也希望藉此为双方的自由贸易协议奠定基础。

“欧盟与中国已经解决了电信争端，”卡瑞德古特在声明中称。