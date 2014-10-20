中欧贸易：电信贸易争端和解，欧盟不再威胁对华为征收惩罚性关税

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透布鲁塞尔10月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。
路透10月8日独家报导称，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，有助于消除欧盟对中方补贴华为 和中兴 的担忧。华为是中国第二大通讯设备生产商。
该争端的解决，标志着中欧改善贸易关系的最新举措，中国国家主席习近平曾在3月访问布鲁塞尔，有助于双方关系，而中方也希望藉此为双方的自由贸易协议奠定基础。
“欧盟与中国已经解决了电信争端，”卡瑞德古特在声明中称。
他还表示，“欧盟通过与中国等战略合作伙伴合作，争取为我们的企业创造公平环境的一切机会。”(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。