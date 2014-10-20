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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 18:23 BJT

香港个股：国美电器料首三季净利同比增逾七成，受益电商交易额大增

路透香港10月20日 - 中国主要家电零售商--国美电器 周一称，由于电子商务交易额大增，加上费用率有所降低，预期今年首三季的利将同比增长逾七成。

国美电器的声明称，截至9月底止首三季的销售收入按年有所增长，其中线下的可比门店销售收入增长预期将超过6%，电子商务的总交易额（含平台交易金额）预期将比去年同期增长超过70%，而第三季度的电子 商务总交易额预期将比去年同期增长超过100%。

公司并预计首三季的综合毛利率预计将超过18%，去年同期为18.01%，加上期内费用率比去年同期有所降低，因此预期净利将同比大增超过70%，净利润率预期将超过2%。

国美电器去年1-9月的净利为5.82亿元人民币。

公司表示将于11月刊发第三季度业绩。

该股今天收低2.36%，报1.24港元，过去一个月累计挫6.6%。

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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