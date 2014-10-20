香港个股：国美电器料首三季净利同比增逾七成，受益电商交易额大增

国美电器的声明称，截至9月底止首三季的销售收入按年有所增长，其中线下的可比门店销售收入增长预期将超过6%，电子商务的总交易额（含平台交易金额）预期将比去年同期增长超过70%，而第三季度的电子 商务总交易额预期将比去年同期增长超过100%。