香港个股：国美电器料首三季净利同比增逾七成，受益电商交易额大增

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 中国主要家电零售商--国美电器 周一称，由于电子商务交易额大增，加上费用率有所降低，预期今年首三季的利将同比增长逾七成。
国美电器的声明称，截至9月底止首三季的销售收入按年有所增长，其中线下的可比门店销售收入增长预期将超过6%，电子商务的总交易额（含平台交易金额）预期将比去年同期增长超过70%，而第三季度的电子 商务总交易额预期将比去年同期增长超过100%。
公司并预计首三季的综合毛利率预计将超过18%，去年同期为18.01%，加上期内费用率比去年同期有所降低，因此预期净利将同比大增超过70%，净利润率预期将超过2%。
国美电器去年1-9月的净利为5.82亿元人民币。
公司表示将于11月刊发第三季度业绩。
该股今天收低2.36%，报1.24港元，过去一个月累计挫6.6%。
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。