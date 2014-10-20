国际油市：亚洲380-CST燃料油跨月互换价差贴水扩大，但现货升水反弹

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透新加坡10月20日 - 亚洲380-cst燃料油市场的两项指标--跨月互换价差和现货升水出现分化，凸显出市场观点不一。
380-cst燃料油11月/12月跨月价差的贴水扩大至每吨1美元，说明12月互换价格高于11月，即正价差结构，显示现货需求疲弱。
不过周一时，380-cst燃料油较新加坡现货升水每吨上涨0.18美元，受助于瑞士摩科瑞买盘强劲。
摩科瑞周一买入11月装运船货，价格范围从较新加坡现货持平到升水0.75美元不等，而上周五为贴水1美元。
交易商称，西方11月运抵的供应量料将持稳或略多于10月。
不过，仍不确定需求如何能跟上步伐。新加坡9月船用油销售较8月下滑4%。
此外，虽然交易商称中国买盘10月初稍有改善，因为统售价格下跌刺激了买盘，但交易情况“并不算好”。
新加坡现货交易方面，没有成交回报。
招标消息方面，印度石油公司求售3万吨380-cst燃料油，11月7-9日从印度金奈(清奈，Chennai)装运，投标截止11月27日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。