国际油市：亚洲380-CST燃料油跨月互换价差贴水扩大，但现货升水反弹

路透新加坡10月20日 - 亚洲380-cst燃料油市场的两项指标--跨月互换价差和现货升水出现分化，凸显出市场观点不一。

380-cst燃料油11月/12月跨月价差的贴水扩大至每吨1美元，说明12月互换价格高于11月，即正价差结构，显示现货需求疲弱。

不过周一时，380-cst燃料油较新加坡现货升水每吨上涨0.18美元，受助于瑞士摩科瑞买盘强劲。

摩科瑞周一买入11月装运船货，价格范围从较新加坡现货持平到升水0.75美元不等，而上周五为贴水1美元。

交易商称，西方11月运抵的供应量料将持稳或略多于10月。

不过，仍不确定需求如何能跟上步伐。新加坡9月船用油销售较8月下滑4%。

此外，虽然交易商称中国买盘10月初稍有改善，因为统售价格下跌刺激了买盘，但交易情况“并不算好”。

新加坡现货交易方面，没有成交回报。

招标消息方面，印度石油公司求售3万吨380-cst燃料油，11月7-9日从印度金奈(清奈，Chennai)装运，投标截止11月27日。(完)

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