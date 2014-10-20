路透基点：渣打银行为大成食品发起5,000万美元再融资交易--TRLPC

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，渣打银行周一为香港上市企业大成食品（亚洲）有限公司发起一笔5,000万美元的三年期再融资交易。
这笔子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。
承贷1,000万美元及以上的银行，最高层级综合收益为166.6个基点，前端费为35个基点，并得到牵头行兼簿记行头衔。承贷500-900万美元的银行，综合收益为161.6个基点，可得20个基点费用以及主办行头衔。
回复截止日期为11月21日。
收益将用于为现有债务进行再融资。
大成食品上次入市还是在2012年10月，当时亦由渣打银行牵头完成一笔5,000万美元三年期子弹式定期贷款。当时交易最高层级综合收益为195个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，费用为75个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。