路透基点：渣打银行为大成食品发起5,000万美元再融资交易--TRLPC

路透香港10月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，渣打银行周一为香港上市企业大成食品（亚洲）有限公司发起一笔5,000万美元的三年期再融资交易。

这笔子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。

承贷1,000万美元及以上的银行，最高层级综合收益为166.6个基点，前端费为35个基点，并得到牵头行兼簿记行头衔。承贷500-900万美元的银行，综合收益为161.6个基点，可得20个基点费用以及主办行头衔。

回复截止日期为11月21日。

收益将用于为现有债务进行再融资。

大成食品上次入市还是在2012年10月，当时亦由渣打银行牵头完成一笔5,000万美元三年期子弹式定期贷款。当时交易最高层级综合收益为195个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，费用为75个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)