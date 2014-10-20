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市场报道 | 2014年 10月 20日 星期一 19:23 BJT

投行观点：德意志银行将PNC 目标价从94美元下调至87美元，评级由买进降为持有

路透10月20日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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