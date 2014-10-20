投行观点：德意志银行将PNC 目标价从94美元下调至87美元，评级由买进降为持有

美国债市：公债价格上涨，因美国和全球的不确定性带动

* 美国七年期公债标售获得强劲需求 * 月底买盘扶助提振美债 * 俄罗斯称朝鲜危机已经恶化 路透纽约4月27日 - 美国公债价格周四上涨，因投资人对美国总统特 朗普没有给人留下深刻印象的税改计划有疑虑，且朝鲜和叙利亚地缘政治 紧张局势持续，刺激了避险需求。 美国周四标售的七年期公债获得强劲需求，且机构投资人为体现投资 组合指标预期的改变而进行的月底买盘也对公债有提振作用。 但债市担心的重点是特朗普总统税改方案可能再遭滑铁卢。 特朗普周三公布了仅一页纸的大幅度减税计划，其中许多是针对企业 的，国会两党多年来指望的税改计划相比而言要全面的多。如果特朗普税 改方案得以实施，会令美国联邦财赤猛增。 “特朗普提议大规模减税，但没有暗示如何增加收入。”BNY Mellon 高级固定收益策略师Marvin Loh称。 “而且，税改就税改，但整的好像是为了世界和平，你该如何是好？ ” 纽约尾盘，指标10年期公债 价格升4/32，收益率报2.2