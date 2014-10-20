马来西亚期市：棕榈油期货受大豆跌势拖累而下滑，出口表现迟滞

路透吉隆坡10月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，在八日来第六日下跌，因大豆市场下滑打压市场人气；但市场冀望产出减少抑制库存，则限制价格跌幅。

对于可压榨为豆油的大豆供给增加的前景，投资人感到惴惴不安，因这将损及棕榈油作为食物及燃油方面的需求。

“由于美国豆油及大连大豆价格下跌，今日此间市场即因而下滑，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示；他预期棕榈油价格将在2,100-2,200马币(林吉特)间游走。

指标1月棕榈油合约 收低0.5%，至每吨2,131马币(约为651美元)，区间在2,112-2,132马币。

总成交量为31,849口，略低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将再探每吨2,150马币的阻力，若升破将上探2,178马币。

船货调查机构ITS表示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑10.2%至894,697吨。(完)

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