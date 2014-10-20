马来西亚期市：棕榈油期货受大豆跌势拖累而下滑，出口表现迟滞

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡10月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，在八日来第六日下跌，因大豆市场下滑打压市场人气；但市场冀望产出减少抑制库存，则限制价格跌幅。
对于可压榨为豆油的大豆供给增加的前景，投资人感到惴惴不安，因这将损及棕榈油作为食物及燃油方面的需求。
“由于美国豆油及大连大豆价格下跌，今日此间市场即因而下滑，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示；他预期棕榈油价格将在2,100-2,200马币(林吉特)间游走。
指标1月棕榈油合约 收低0.5%，至每吨2,131马币(约为651美元)，区间在2,112-2,132马币。
总成交量为31,849口，略低于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将再探每吨2,150马币的阻力，若升破将上探2,178马币。
船货调查机构ITS表示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑10.2%至894,697吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。