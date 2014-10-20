中国个股：中国北车签257亿元重大合同，相当于2013年度营收的26%

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为人民币257.20亿人民币，合同总金额约占本公司2013年度营业收入的26.45%。
公告称，公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司、本公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司分别与中国铁路总公司下属各路局签订了高速动车组销售合同，总金额约为人民币248.76亿元。
公告并显示，公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、大连齐车轨道交通装备有限责任公司、西安轨道交通装备有限责任公司、中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司分别与中国铁路总公司签订了各型货车销售合同，总金额约为人民币8.44亿元。
中国北车周一收报6.09元，过去一个月累计上涨17.85%。
欲了解公告详情，进一步点选 here （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。