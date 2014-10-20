东南亚股市：印尼新总统宣誓就职，股市涨至约三周最高收位

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透曼谷10月20日 - 印尼股市周一触及约三周收盘高位，受资金流入且印尼卢比上涨带动，因市场寄望新任总统的经济改革。其他大多数东南亚股市则是随全球股市脚步上涨。
印尼股市 上涨0.23%，上周五上涨1.6%。大盘周一收在10月1日以来最高收盘水准5,040.53点。
印尼卢比兑美元 升值至逾三周最高，外资推升Telkom Indonesia 和Astra International 等股票。
汤森路透数据显示，外资买超印尼股市7,610亿卢比(6,330万美元)，是九个交易日内首度买超。
佐科·维多多(Joko Widodo)周一就任印尼总统，支持者对其期望甚殷。
新加坡股市 和马来西亚股市 连续第二个交易日上涨。菲律宾股市 和越南股市 上周五收低之后，周一反弹。
泰国股市 逆势小幅收低，回吐稍早时涨幅。PTT 和Siam Cement 等大型股在尾盘遭遇卖压。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 420.08 2.74 +0.66 +8.16 388.37
新加坡 3181.05 13.32 +0.42 +0.43 3167.43
马来西亚 1803.14 14.83 +0.83 -3.42 1866.96
泰国 1526.67 -2.04 -0.13 +17.55 1298.71
印尼 5040.53 11.59 +0.23 +17.93 4274.18
菲律宾 7057.53 54.31 +0.78 +19.83 5889.83
越南 589.24 3.96 +0.68 +16.77 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。