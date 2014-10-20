版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 19:05 BJT

东南亚股市：印尼新总统宣誓就职，股市涨至约三周最高收位

路透曼谷10月20日 - 印尼股市周一触及约三周收盘高位，受资金流入且印尼卢比上涨带动，因市场寄望新任总统的经济改革。其他大多数东南亚股市则是随全球股市脚步上涨。

印尼股市 上涨0.23%，上周五上涨1.6%。大盘周一收在10月1日以来最高收盘水准5,040.53点。

印尼卢比兑美元 升值至逾三周最高，外资推升Telkom Indonesia 和Astra International 等股票。

汤森路透数据显示，外资买超印尼股市7,610亿卢比(6,330万美元)，是九个交易日内首度买超。

佐科·维多多(Joko Widodo)周一就任印尼总统，支持者对其期望甚殷。

新加坡股市 和马来西亚股市 连续第二个交易日上涨。菲律宾股市 和越南股市 上周五收低之后，周一反弹。

泰国股市 逆势小幅收低，回吐稍早时涨幅。PTT 和Siam Cement 等大型股在尾盘遭遇卖压。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 420.08 2.74 +0.66 +8.16 388.37

新加坡 3181.05 13.32 +0.42 +0.43 3167.43

马来西亚 1803.14 14.83 +0.83 -3.42 1866.96

泰国 1526.67 -2.04 -0.13 +17.55 1298.71

印尼 5040.53 11.59 +0.23 +17.93 4274.18

菲律宾 7057.53 54.31 +0.78 +19.83 5889.83

越南 589.24 3.96 +0.68 +16.77 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐