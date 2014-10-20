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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 19:18 BJT

美股业绩：IBM第三季经调整后继续营业部门每股盈余为3.68美元

路透10月20日 - 国际商业机器(IBM)公司公布：

* 第三季继续营业部门非公认会计原则(GAAP)每股盈余为3.68美元

* IBM公布第三季继续营业部门每股盈余为3.46美元

* 汤森路透I/B/E/S预估IBM第三季每股盈余4.31美元

* IBM公布第三季营收224亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为233.7亿美元

* 第三季每股盈余为0.02美元

* 第三季GAAP毛利率为48.6%，下降40个基点

* 第三季非GAAP毛利率为49.2%，下降90个基点 (完)
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