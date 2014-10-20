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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 19:18 BJT

突发新闻：嘉吉位于巴西Santos港原糖仓库遭祝融之灾--港务局

路透圣保罗10月20日 - 巴西港务局Codesp一名发言人表示，大宗商品交易商嘉吉 位于巴西Santos港的原糖仓储设备周一稍早遭逢祝融之灾。

消防人员已经控制火势，并避免火势向其他地区扩散，不过大火已经摧毁仓储设施。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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