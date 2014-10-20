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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 19:26 BJT

美股业绩：孩之宝季度获利激增43%，拜全球销售畅旺之赐

路透10月20日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 公布季度获利激增43%，受助于全球销售增加，尤其是拉美及亚太区域。

孩之宝在9月28日止当季净利增至1.805亿美元，或每股1.40美元；上年同期为1.266亿美元，或每股0.96美元。

公司总营收成长7.3%，至14.7亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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