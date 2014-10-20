国际油市：亚洲航煤/柴油升水扩大，因柴油价格疲软

路透10月20日 - 亚洲航煤/柴油升水周一走阔，交易商称，此乃因柴油供给充裕，从而拖累与航煤间的升水走低。

经纪商表示，11月航煤/柴油升水扩大约0.50美元至每桶逾1.90美元。

交易商表示，台湾中油出售一批11月的柴油现货，为四个月来首见。

一名交易商称，台湾中油可能正在测试市场，以了解裂解价差升高是否可能为该批船货带来更高的升水；该消息人士并指出，台湾中油产能利用率维持在约60-65%。

该名消息人士称，台湾中油仍在洽谈购买一批11月航煤。

新加坡现货市场有一笔航煤及一笔柴油交易。

BP出售10万桶航煤给托克，11月15-19日装运，每桶较新加坡11月13-19日均价贴水0.10美元。

兴隆自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，11月4-8日装运，每桶较新加坡报价贴水0.40美元。(完)

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