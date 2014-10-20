国际油市：亚洲航煤/柴油升水扩大，因柴油价格疲软

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透10月20日 - 亚洲航煤/柴油升水周一走阔，交易商称，此乃因柴油供给充裕，从而拖累与航煤间的升水走低。
经纪商表示，11月航煤/柴油升水扩大约0.50美元至每桶逾1.90美元。
交易商表示，台湾中油出售一批11月的柴油现货，为四个月来首见。
一名交易商称，台湾中油可能正在测试市场，以了解裂解价差升高是否可能为该批船货带来更高的升水；该消息人士并指出，台湾中油产能利用率维持在约60-65%。
该名消息人士称，台湾中油仍在洽谈购买一批11月航煤。
新加坡现货市场有一笔航煤及一笔柴油交易。
BP出售10万桶航煤给托克，11月15-19日装运，每桶较新加坡11月13-19日均价贴水0.10美元。
兴隆自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，11月4-8日装运，每桶较新加坡报价贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。