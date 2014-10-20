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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 19:39 BJT

更新版 1-美股业绩：IBM季度营收下滑4%，软件及服务业务疲软

(新增细节)

路透10月20日 - 国际商业机器(IBM) 发布，季度营收减少4%，因软件销售及服务业务表现疲弱所致。

IBM在9月30日止第三季总营收降至224亿美元，上年同期为234亿美元。

IBM继续营业部门净利降至34.6亿美元，或每股3.46美元；上年同期为41.4亿美元，或每股3.77美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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