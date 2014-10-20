国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受韩国需求牵引

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透新加坡10月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一上升约2%，至三个交易日高点每吨68.85美元，主要原因在于需求扩张，不过供给仍旧相当稳健。
交易商表示，韩国Lotte Chemical周一返回市场，买进12月上半月公开规格石脑油船货，成本加运费(C&F)每吨较日本报价贴水约0.13美元。
这批船货预定于丽水港交付。
交易商并指出，Lotte Chemical也买进一批全馏分石脑油，运往大山港，但C&F报价较日本报价贴水约每吨11美元。
全馏分石脑油价格通常比公开规格石脑油来得贵。
交易商称，Lotte Chemical不到一周前买进一批11月下半月石脑油船货，价位相当接近每吨13美元。
现货市场方面，伊藤忠向BP买进一批12月下半月船货，每吨报718美元，成为当日惟一一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。