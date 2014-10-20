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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 20:24 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受韩国需求牵引

路透新加坡10月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一上升约2%，至三个交易日高点每吨68.85美元，主要原因在于需求扩张，不过供给仍旧相当稳健。

交易商表示，韩国Lotte Chemical周一返回市场，买进12月上半月公开规格石脑油船货，成本加运费(C&F)每吨较日本报价贴水约0.13美元。

这批船货预定于丽水港交付。

交易商并指出，Lotte Chemical也买进一批全馏分石脑油，运往大山港，但C&F报价较日本报价贴水约每吨11美元。

全馏分石脑油价格通常比公开规格石脑油来得贵。

交易商称，Lotte Chemical不到一周前买进一批11月下半月石脑油船货，价位相当接近每吨13美元。

现货市场方面，伊藤忠向BP买进一批12月下半月船货，每吨报718美元，成为当日惟一一笔现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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