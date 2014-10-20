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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 20:34 BJT

欧洲央行：欧元区货币政策必须非常宽松--副总裁冈斯坦西欧

路透10月20日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧元区货币政策必须非常宽松。

冈斯坦西欧称，无论欧元区任何市场有出现泡沫，信贷仍在下滑当中。他并指出，我们必须扩大已提出的宏观审慎工具。(完)
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