更新版2-美股业绩：IBM第三季营收下滑4%，股价盘前重挫

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
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路透10月20日 - 国际商业机器(IBM)公司公布第三季营收下滑4%，因9月客户活动放缓；IBM股价盘前重挫。
IBM在9月30日止第三季总营收降至224亿美元，上年同期为233.4亿美元。
汤森路透I/B/E/S分析师原先预估其营收为233.7亿美元。
第三季继续营业部门净利下滑至34.6亿美元，或每股3.46美元。上年同期为41.4亿美元，或每股3.77美元。
经调整后的每股获利为3.68美元，低于分析师平均预估的每股4.31美元。
“我们对自己的表现感到失望，”执行长Ginni Rometty在声明稿中称。
她称，“9月客户购买行为明显放缓，我们的业绩也显示行业以前所未见的速度在改变。”
IBM盘前股价下跌7.3%至168.73美元。
该公司曾把焦点重新调整至云端产品、移动安全及大数据等之类的高阶产品。IBM表示将把亏损连连的半导体部门分拆给芯片(晶片)代工厂格罗方德(Globalfoundries)。
IBM将在未来三年内支付15亿美元现金给格罗方德以淡出晶片业务。第三季并认列一笔与这项交易有关的税前费用47亿美元。
“IBM业绩全面表现疲软，说明了他们在执行面、长期挑战、成熟产品/服务本业等领域遭逢逆境。”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives说。
“IBM必须透过自体及并购等手段在云端寻获成长和成功，否则这位科技界巨人的未来恐怕蒙上更大的阴影。”他说。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
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