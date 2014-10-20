英国金融：央行副总裁康利夫称银行需调降薪资，因报酬率风光不再

路透伦敦10月20日 - 英国央行副总裁康利夫周一表示，银行业者可能必须调降薪资，因难以再享有金融危机之前的高报酬率。

2007-09年金融危机之前，银行业的股东权益报酬率(ROE)在20%以上。不过随着更为严格的资本规定实施，银行业者的ROE已经降至10%以下。

许多银行业者的资本成本高于ROE，中长期之下这样的情形将难以为继。康利夫称，资产及股东权益报酬率偏低的原因之一，在于银行的薪资并未随着报酬缩小而相应调整。

康利夫在查塔姆社(Chatham House)举行的银行业会议上表示，“获利缩小的情形下，银行业薪资相对于股东权益的占比升高。这可能反应在银行业报酬未来料将增加的预期上。”

英国央行旗下审慎监管局(PRA)监督银行该持有的资本数量。

康利夫表示，“为了让报酬回升，银行业者和投资人不应该想着回到美好时光，这至为重要。”