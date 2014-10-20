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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 20:54 BJT

英国金融：央行副总裁康利夫称银行需调降薪资，因报酬率风光不再

路透伦敦10月20日 - 英国央行副总裁康利夫周一表示，银行业者可能必须调降薪资，因难以再享有金融危机之前的高报酬率。

2007-09年金融危机之前，银行业的股东权益报酬率(ROE)在20%以上。不过随着更为严格的资本规定实施，银行业者的ROE已经降至10%以下。

许多银行业者的资本成本高于ROE，中长期之下这样的情形将难以为继。康利夫称，资产及股东权益报酬率偏低的原因之一，在于银行的薪资并未随着报酬缩小而相应调整。

康利夫在查塔姆社(Chatham House)举行的银行业会议上表示，“获利缩小的情形下，银行业薪资相对于股东权益的占比升高。这可能反应在银行业报酬未来料将增加的预期上。”

英国央行旗下审慎监管局(PRA)监督银行该持有的资本数量。

康利夫表示，“为了让报酬回升，银行业者和投资人不应该想着回到美好时光，这至为重要。”

“随着银行杠杆减少、流动资金增加，要求的报酬率应该普遍低于危机前水准。还要考虑到在新时代中银行没有办法容忍藉由增持风险部位或规避监管来抵销此一效应。”(完)
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