版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:38 BJT

美国热股：孩之宝季度获利激增43%，盘初股价上涨逾2%

路透10月20日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 公布季度获利激增43%，受助于全球销售增加，尤其是拉美及亚太区域。

孩之宝盘初股价大涨逾2%至55.28美元，周五收报53.85美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐