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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:37 BJT

美国热股：雅虎将发布减支计画，盘初股价小涨

路透10月20日 - 华尔街日报援引熟悉计划的消息人士报导称，雅虎 预计将在周二公布成本削减措施的概要，并给出如何评估潜在收购活动的细节。

雅虎盘初股价小涨至38.50美元，周五收报38.45美元。(完) 　　
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