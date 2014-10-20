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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:36 BJT

美国热股：微软即将推出智能手表，盘初股价下跌1.4%

路透10月20日 - 美国《富比士(福布斯)》杂志周日报导，微软(Microsoft) 准备于未来几周内推出智慧型手表(智能手表)；这款手表能够追踪使用者心跳频率，也可以在不同的移动平台之间作业。

微软盘初股价下跌1.4%至43.01美元，周五收报43.63美元。(完) 　　
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