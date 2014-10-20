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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:35 BJT

美国热股：IBM季度营收下滑，盘初股价重挫约7%

路透10月20日 - 国际商业机器(IBM) 公布第三季营收下滑4%，因9月客户活动放缓。

IBM表示将把亏损连连的半导体部门分拆给芯片(晶片)代工厂格罗方德(Globalfoundries)，IBM将在未来三年内支付15亿美元现金给格罗方德以淡出晶片业务。

IBM盘初股价大跌约7%至169.0美元，周五收报182.05美元。(完) 　　
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