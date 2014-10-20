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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:33 BJT

美国热股：HALLIBURTON季度获利超越预估，盘初股价上涨逾1%

路透10月20日 - 全球第二大油田服务商--HALLIBURTON 季度获利优于预估，拜北美页岩油钻探活动畅旺之赐。

HALLIBURTON盘初股价上涨1.27%至53.27美元，周五收报52.6美元。(完)
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