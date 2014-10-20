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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:16 BJT

加拿大评等：AAA评级反映其强劲经济表现，仅管家庭债务高企--穆迪

路透10月20日 -

* 穆迪：加拿大的AAA评级反映其强劲经济表现，仅管家庭债务高企

* 穆迪：加拿大的强劲经济表现、政府财政朝有利方向发展，且债务水准等因素持续支持AAA评级，评等展望稳定

* 穆迪：进一步支撑加拿大评级的因素为强劲的银行体系

* 穆迪：不过家庭债务偏高且持续上升，房价亦是如此

* 穆迪：长期而言，若社福项目支出导致财政纪律涣散，AAA评级可能面临下滑压力(完)
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