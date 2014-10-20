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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:55 BJT

欧洲经济：德法两国将寻求达成投资及改革和预算方面的协议

路透10月20日 - 法国和德国财长周一同意，将努力朝向达成刺激投资的协议，并加速经济改革以振兴欧元区经济。以下为官员谈话摘要：

* 德国财政部长朔伊布勒称，欧洲处于经济疲弱的阶段

* 朔伊布勒称，在我们力所能及的范围内决心强化投资

* 朔伊布勒称，已与法国达成协议，12月初之前提出投资及改革公报

* 法国财长萨潘(MICHEL SAPIN)称，柏林会谈焦点为提振在法国及德国的投资

* 萨潘表示，法国在降低公共支出方面有重大挑战，将加以因应

* 萨潘称，欧元区经济情况远较预期疲弱，需要对此做出回应

* 萨潘，年底之前，各国必须详述计划如何刺激投资以支持欧洲

* 萨潘，预计12月初之前将针对刺激投资提出明确提案

* 德国经济部长加布利尔表示，民间投资疲弱是较公共投资更大的问题

* 加布利尔：欧洲将只有一次改革的机会，解决之道不是迅速透支以提振成长

* 加布利尔：德国政府认为有必要将投资相当于国内生产总值(GDP)比重由目前的17%上调至20% (完)
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