欧洲央行：副总裁称，取得银行监管权将有助于制定货币政策

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透10月20日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，该行的决策官员除了本身的职务之外，将可在传统货币政策中用上从新的银行监管权力所取得的资讯。
欧洲央行下个月将接手欧元区内约120家最重要银行的监管工作。这是对金融危机的重大回应之一，不过该行除了控制通胀的主要职责外，任务范围也大大扩张。
冈斯坦西欧在伦敦智库查塔姆社(Chatham House)的一场活动上表示，“货币政策与监管两大政策功能的分离，并不妨碍两相结合的好处。”
“经验的结合及应用，是将这些功能归入单一辖下的综合效益之一，”他补充道，他并以金融危机为例。
“若决策着同属单一机构，则可以独立而切合实际地做出决议，将各领域的政策外益效果同时纳入考量。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。