版本:
中国
债券 | 2014年 10月 20日 星期一 21:44 BJT

欧洲央行：副总裁称，取得银行监管权将有助于制定货币政策

路透10月20日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，该行的决策官员除了本身的职务之外，将可在传统货币政策中用上从新的银行监管权力所取得的资讯。

欧洲央行下个月将接手欧元区内约120家最重要银行的监管工作。这是对金融危机的重大回应之一，不过该行除了控制通胀的主要职责外，任务范围也大大扩张。

冈斯坦西欧在伦敦智库查塔姆社(Chatham House)的一场活动上表示，“货币政策与监管两大政策功能的分离，并不妨碍两相结合的好处。”

“经验的结合及应用，是将这些功能归入单一辖下的综合效益之一，”他补充道，他并以金融危机为例。

“若决策着同属单一机构，则可以独立而切合实际地做出决议，将各领域的政策外益效果同时纳入考量。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐