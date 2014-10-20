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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 21:59 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率跳升，因Rioforte将遭到清算

路透伦敦10月20日 - 葡萄牙政府公债收益率(殖利率)周一跳升，因Espirito Santo家族旗下主要控股公司Rioforte正迈向清算之路。

这几乎可说是该家族完全破产，该家族的庞大债务迫使政府对葡萄牙最大上市银行圣灵银行(BES)进行紧急救援。

葡萄牙10年期公债收益率 跳升25个基点至日高3.56%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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