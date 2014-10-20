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市场报道 | 2014年 10月 20日 星期一 21:44 BJT

美国股市：开盘挫跌，受IBM跌势拖累

路透纽约10月20日 - 美国股市周一开盘下跌，延续连四周的跌势；IBM 因季报令人大失所望而跌逾7%，连带令指数承压。

道琼工业指数 下跌108.34点，或0.66%，至16,272.07点。标准普尔500指数 跌4.22点，或0.22%，至1,882.54点。Nasdaq指数 跌9.91点，或0.23%，至4,248.53。(完)
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