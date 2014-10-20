USDA报告：10月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 10/16/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/17/2013
初值 修正值 前值
小麦 481,878 455,967 423,880 583,016
燕麦 0 0 0 22
大麦 73 367 367 784
玉米 717,605 939,667 933,788 820,807
高粱 307,427 130,100 130,100 98,597
大豆 1,991,537 1,447,243 1,428,094 1,687,335
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 10,518,417 15,644,590
燕麦 200 1,114
大麦 66,968 65,092
玉米 5,693,495 3,768,796
高粱 1,247,706 630,373
大豆 5,942,969 4,800,395
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。