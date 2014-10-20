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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：10月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 10/16/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/17/2013

初值 修正值 前值

小麦 481,878 455,967 423,880 583,016

燕麦 0 0 0 22

大麦 73 367 367 784

玉米 717,605 939,667 933,788 820,807

高粱 307,427 130,100 130,100 98,597

大豆 1,991,537 1,447,243 1,428,094 1,687,335

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 10,518,417 15,644,590

燕麦 200 1,114

大麦 　 66,968 65,092

玉米 5,693,495 3,768,796

高粱 1,247,706 630,373

大豆 5,942,969 4,800,395

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
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