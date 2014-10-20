表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%，投标倍数为4.60

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告

路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。