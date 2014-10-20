表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%，投标倍数为4.60

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透华盛顿10月20日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.015 低值 0.010 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 43.75% 投标倍数 4.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,813,800 总投标 110,459,313,800 竞争性投标得标 23,598,418,800 非竞争性投标得标 402,395,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/10/23 到期日 2015/01/22 CUSIP码 912796EQ8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。