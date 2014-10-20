表格：截至10月19日当周USDA美国作物生长报告摘要

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透10月20日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/19/14 10/12/14 10/19/13 五年均值
玉米生长状况 - 优 24 24 17 -- - 良 50 50 43 -- - 普通 19 19 26 -- - 差 5 5 10 -- - 很差 2 2 4 --
大豆生长状况 - 优 20 20 13 -- - 良 53 53 44 -- - 普通 21 21 29 -- - 差 5 5 10 -- - 很差 1 1 4 --
棉花生长状况 - 优 10 10 10 -- - 良 37 37 34 -- - 普通 34 34 34 -- - 差 13 14 14 -- - 很差 6 5 8 -- 玉米成熟率 93 87 93 94 玉米收割率 31 24 38 53 大豆落叶率 95 91 93 97 大豆收割率 53 40 61 66 棉花盛铃率 86 77 80 90 棉花收割率 29 22 20 31 稻米收割率 91 82 87 85 冬麦种植率 76 68 77 77 冬麦出苗率 56 43 51 50(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。