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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 02:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费暴涨

路透10月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，主要因海岬型船运费暴涨。

乾散货运价指数升29点，或3.07%，报973点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨150点，或11.01%，至1,512点，今日百分比升幅为8月14日来最大。日均获利猛增909美元，报10,425美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升29点，或3%，报995点。日均获利上升235美元，至7,970美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌7点，报916点。灵便型船指数 跌3点，报498点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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