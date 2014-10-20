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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 04:37 BJT

美股盘后：苹果公布季度业绩后股价上扬1.2%

路透10月20日 - 苹果 周一在盘后交易中上扬1.2%，该公司盘后公布了会计年度第四季业绩。

苹果公布2014会计年度第四季每股盈利(EPS)为1.42美元，营收为421亿美元，增长12.2%，毛利率为38%。

苹果预计2015会计年度第一季营收为635-665亿美元，毛利率介乎37.5-38.5%。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果2014会计年度第四季营收为398.8亿美元，每股收益为1.31美元。预计第一季营收为635.2亿美元。

苹果公布，第四季售出3,930万部iPhone，增长16%，售出1,230万台iPad，减少13%。

苹果还表示，第四季来自大中华地区的营收增加1%，至57.8亿美元，来自欧洲的营收增加19%，来自美洲的营收增加17%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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