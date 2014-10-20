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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 04:43 BJT

美股盘后：德州仪器在公布业绩后大涨3.3%

路透10月20日 - 德州仪器 周一在盘后交易中大涨3.3%，之前该公司公布业绩。

德仪公布第三季每股盈利0.76美元，营收为35亿美元，同比增长8%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计德仪第三季营收34.6亿美元，每股盈利0.71美元。

德仪还预计第四季每股盈利介乎0.64-0.74美元，营收介乎31.3-33.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德仪第四季营收32.4亿美元，每股盈利0.63美元。(完)
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