金砖国家：10月20日股汇市收盘纵览

路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收升0.49%或4.74点，报981.50点。
中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹
香港股市：小幅收高，受助于美国乐观数据和亚股涨势
中国汇市：人民币微收高，四中全会开幕市场维稳态势明显
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巴西股市：收盘下跌，此前MDA民调显示，现任总统罗塞夫势头正在赶上，尽管支持率统计上仍同市场青睐的总统候选人Aecio Neves不相上下。巴西周日将举行总统选举。巴西指标Bovespa指数 跌2.55%，报54,302.57点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，此前民调显示现任总统支持率上升
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南非股市：原地踏步，投资者继续抛售金矿类股，周三将迎来财长预算演讲。指标Top-40绩优股指数 跌0.6%至42,479点，综合指数 跌0.5%至47,599点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人关注本周财政部预算和经济预估更新
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印度股市：创逾一周最大单日涨幅，因政府的能源改革推升石油类股，总理莫迪党派在两个州的选举获得胜利，提升对进一步改革的预期。印度指标BSE指数 涨1.23%，收报26,429.85点。NSE指数 升1.28%，收报7,879.40点。
印度汇市：印度卢比连续第二个交易日上涨，此前执政党在两个州胜选，且政府取消柴油补贴，上调燃气价格，激励对进一步改革的预期。印度卢比兑美元 收报61.36/37，上日收盘价为61.44/45。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.51%，报1,056.710点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.39%，报579.80点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.7%，报41.0375卢布；卢布兑欧元 跌1.14%，报52.5900卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)