澳新经济指标预测--10月21日-10月28日****

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日当周 10月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.7% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.7% +2.9% 2145 新西兰CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.6% 10月23日(四) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 42 39.9 出口(亿新西兰元) 35 35.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7 逆差4.72 截止9月的一年 顺差15.1 顺差20.2 10月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月27日当周 10月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月28日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。