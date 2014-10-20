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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 06:49 BJT

****澳新经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
         
    10月20日当周
     
    10月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月22日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季          +0.4%     +0.5%
                            (较上年同期)                               +2.3%     +3.0%
               央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%     +0.6%
                              (较上年同期)                             +2.6%     +2.7%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.5%     +0.8%
                              (较上年同期)                             +2.7%     +2.9%
    2145 新西兰CPI(较前季)                             第三季          +0.5%     +0.3%
                  (较上年同期)                                         +1.3%     +1.6%
    
    10月23日(四)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         9月             42       39.9
               出口(亿新西兰元)                                         35       35.2
               贸易收支(亿新西兰元)                                    逆差7   逆差4.72
                                                   截止9月的一年     顺差15.1  顺差20.2
    
    10月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月27日当周 
    
    10月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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