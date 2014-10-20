日韩经济指标预测--10月21日-10月28日****

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日当周 10月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 逆差7,770 逆差9,485 出口(较上年同期) +6.8% -1.3% 进口(较上年同期) +3.0% -1.5% 10月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,960 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,543 10月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.7 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.5% 10月24日(五) 暂无重要经济指标公布。 10月27日当周 10月27日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 107 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.2% 10月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余76 2350 日本工业生产 9月初值 -- -1.9% 一个月预估值 -- +6.0% 两个月预估值 -- -0.2%(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。