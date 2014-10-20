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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 

    10月20日当周
    
    10月21日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         9月      逆差7,770   逆差9,485
                 出口(较上年同期)                                  +6.8%       -1.3%
                 进口(较上年同期)                                  +3.0%       -1.5%
    
    10月22日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --     买超7,960
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超2,543
    
    10月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值         --          51.7 
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值        --         +0.5%
                              (较上年同期)                          --         +3.5%
    
    10月24日(五)
    暂无重要经济指标公布。 
    
    10月27日当周
    
    10月27日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                        10月             --          107
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   9月             --        +1.2% 
    
    10月28日(二)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                         9月             --       盈余76
    2350 日本工业生产                            9月初值            --        -1.9%
             一个月预估值                                           --        +6.0%
             两个月预估值                                           --        -0.2%(完)
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