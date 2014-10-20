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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.71 +0.68 +1.74 1107727

搜狐 43.55 +0.03 +0.07 286066

网易 90.20 +2.14 +2.43 481856

百度 216.62 +4.89 +2.31 2549596

台湾

台湾积体电路 20.87 +0.15 +0.72 2205289

联电 1.98 +0.01 +0.51 37710

日月光 5.93 +0.13 +2.24 242051

硅品精密 6.58 +0.07 +1.08 464762

和信超媒体 0.80 +0.00 +0.24 39829

友达 3.86 +0.04 +1.05 181448

中华电信 29.89 +0.29 +0.98 31375

台湾国际航电 52.82 +0.58 +1.11 716464

香港

中国移动 59.61 -0.44 -0.73 171432

中国联通 14.74 -0.07 -0.47 63833

中国电信 61.73 +1.30 +2.15 15409

中芯国际 5.09 +0.06 +1.19 6780

电讯盈科 6.18 -0.12 -1.90 1807

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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