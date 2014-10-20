《香港报摘》--经济日报10月21日

* 头版头条：

--占中发生近一个月，消息陆续消化，香港二手屋破顶潮重现，多个屋苑成交尺价逾万元。荃湾荃景花园一个两房户以高市价8%、410万港元易手。 元朗锦綉花园一个实用面积848平方尺的单位，以860万元沽出，创新高。

* 其他：

--受「营改增」税改影响，中移动 第三季纯利仅248.6亿元人民币，为08年首季来最低水平。然而，投资界憧憬第四季利好消息，而且处转型4G的「蜜月期」，股价料有支持。

--市场料沪港通暂难于下周一出台，财政司司长曾俊华表示，不知道沪港通至今未开通的原因；被问是否与占领运动有关，他说：“我觉得这两样是不同的事”。

--以香港为基地的私募基金及中东基金组成的财团，有意从Adidas手上收购Reebok股权，涉资22亿美元（约171.6亿港元）。

--受到客户使用空调明显增加带动，中电控股 首9个月本地售电量按年增加4.3%，第3期中期股息每股0.54港元，按年增加1.9%。

--前政务司司长许仕仁及新地 联席主席郭氏兄弟涉贪案续审，第四被告新地执行董事陈钜源续作供指与许的友人关雄生合作投资，其后得知关将1,200万元资金予许作高消费生活，陈于庭上哽咽表示感到激气和愤怒。（完）

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