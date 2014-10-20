《香港报摘》--经济日报10月21日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 头版头条：
--占中发生近一个月，消息陆续消化，香港二手屋破顶潮重现，多个屋苑成交尺价逾万元。荃湾荃景花园一个两房户以高市价8%、410万港元易手。 元朗锦綉花园一个实用面积848平方尺的单位，以860万元沽出，创新高。
* 其他：
--受「营改增」税改影响，中移动 第三季纯利仅248.6亿元人民币，为08年首季来最低水平。然而，投资界憧憬第四季利好消息，而且处转型4G的「蜜月期」，股价料有支持。
--市场料沪港通暂难于下周一出台，财政司司长曾俊华表示，不知道沪港通至今未开通的原因；被问是否与占领运动有关，他说：“我觉得这两样是不同的事”。
--以香港为基地的私募基金及中东基金组成的财团，有意从Adidas手上收购Reebok股权，涉资22亿美元（约171.6亿港元）。
--受到客户使用空调明显增加带动，中电控股 首9个月本地售电量按年增加4.3%，第3期中期股息每股0.54港元，按年增加1.9%。
--前政务司司长许仕仁及新地 联席主席郭氏兄弟涉贪案续审，第四被告新地执行董事陈钜源续作供指与许的友人关雄生合作投资，其后得知关将1,200万元资金予许作高消费生活，陈于庭上哽咽表示感到激气和愤怒。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。