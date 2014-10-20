《香港报摘》--信报10月21日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 头版头条：
--停牌三星期的利福国际 ，昨天公布大股东刘銮鸿家族及郑裕彤家族旗下的周大福企业，透过共同持有的公司Real Reward，以47.8亿港元向中东主权基金卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）出售3.24亿股利福股份，相当于19.9%权益。
* 其他：
--国美电器 发布盈喜，预计截至今年9月底，首三季纯利将按年大幅增长逾70%，但较中期的1.15倍增幅有所放缓；若撇除大股东黄光裕夫妇约1亿元的赔偿，中期纯利仍有逾80%的增幅。同店销售增长料增逾6%，但较上半年的7.3%放缓，惟仍符合全年增长逾5%的目标。
--中电 昨天公布截至2014年9月底的首三季营运数据，总售电量（包括香港及中国内地）为266.13亿度，按年增加2.7%；当中本港售电量为255.9亿度，按年增加4.3%；内地售电量仅录得10.23亿度，按年再跌26%。
--强积金计划成员的自愿性供款及特别自愿性供款近10年持续增长，积金局资料显示，今年第二季自愿性供款总额达31.21亿港元，较2005年第四季的6.82亿港元，增加3.58倍；期内的自愿性及特别自愿性供款占整体强积金供款比重亦由10%增至22%，近10年内翻一番。 （完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。