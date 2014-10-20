《香港报摘》--信报10月21日

* 头版头条：

--停牌三星期的利福国际 ，昨天公布大股东刘銮鸿家族及郑裕彤家族旗下的周大福企业，透过共同持有的公司Real Reward，以47.8亿港元向中东主权基金卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）出售3.24亿股利福股份，相当于19.9%权益。

* 其他：

--国美电器 发布盈喜，预计截至今年9月底，首三季纯利将按年大幅增长逾70%，但较中期的1.15倍增幅有所放缓；若撇除大股东黄光裕夫妇约1亿元的赔偿，中期纯利仍有逾80%的增幅。同店销售增长料增逾6%，但较上半年的7.3%放缓，惟仍符合全年增长逾5%的目标。

--中电 昨天公布截至2014年9月底的首三季营运数据，总售电量（包括香港及中国内地）为266.13亿度，按年增加2.7%；当中本港售电量为255.9亿度，按年增加4.3%；内地售电量仅录得10.23亿度，按年再跌26%。

--强积金计划成员的自愿性供款及特别自愿性供款近10年持续增长，积金局资料显示，今年第二季自愿性供款总额达31.21亿港元，较2005年第四季的6.82亿港元，增加3.58倍；期内的自愿性及特别自愿性供款占整体强积金供款比重亦由10%增至22%，近10年内翻一番。 （完）

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