美国能源：解除原油出口禁令将可能降低国内汽油价格--GAO

路透华盛顿10月20日 - 周一公布的一份政府报告称，若美国解除原油出口禁令，消费者将可能节省汽油开支，即便解除禁令会引发不确定的环境风险。

美国国会审计署(GAO)表示，允许更多国内燃油出口至全球能源市场，或将提振美国经济并缩减贸易逆差，但其他方面的影响并不那么明确。