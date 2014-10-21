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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 08:15 BJT

美国能源：解除原油出口禁令将可能降低国内汽油价格--GAO

路透华盛顿10月20日 - 周一公布的一份政府报告称，若美国解除原油出口禁令，消费者将可能节省汽油开支，即便解除禁令会引发不确定的环境风险。

美国国会审计署(GAO)表示，允许更多国内燃油出口至全球能源市场，或将提振美国经济并缩减贸易逆差，但其他方面的影响并不那么明确。

报告称，许多分析师预计，解除禁令料使得全球每日增加数以百万桶计的原油供应，消费者将从中获益。

“取消原油出口限制将可能推升国内原油价格，但会降低消费者支付的燃油成本，”报告称。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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