美国能源：解除原油出口禁令将可能降低国内汽油价格--GAO

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透华盛顿10月20日 - 周一公布的一份政府报告称，若美国解除原油出口禁令，消费者将可能节省汽油开支，即便解除禁令会引发不确定的环境风险。
美国国会审计署(GAO)表示，允许更多国内燃油出口至全球能源市场，或将提振美国经济并缩减贸易逆差，但其他方面的影响并不那么明确。
报告称，许多分析师预计，解除禁令料使得全球每日增加数以百万桶计的原油供应，消费者将从中获益。
“取消原油出口限制将可能推升国内原油价格，但会降低消费者支付的燃油成本，”报告称。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。