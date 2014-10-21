《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

*明报：

--占中踏入第四周，对商舖租户影响陆续浮现，楼上舖集中地的铜锣湾地带，有部分小商户向本报表示，受占中影响，商场人流大跌，部分指10月至今生意大跌逾五成，已联合商场其他租户联署去信业主华置 ，希望可获减租。此外，同区金百利商场，亦有商户正在商讨联署去信业主，要求提供免租期。

--为达到新供应目标，港铁 继上周闪电批出大围站上盖发展权予新世界 后，将军澳86区日出康城5期，即日至本周五(24日)亦接受地产商递交发展意向书。市场相信第5期每方尺楼面补地价金额，将与3期相若(2007年11月批出)，估计介乎2,400至2,500港元水平。

*星岛日报：

--宏安集团 发盈喜，指截至9月30止中期业绩，股东应占溢利，较去年同期大幅上升逾40%，主要由于集团物业发展项目的收入贡献上升、按公平值经损益表入帐之金融资产公平值收益上升及重估投资物业公平值收益增加；惟被可供出售投资减值亏损抵销所致。

--恒生指数公司及麦凯德(Markit)公布，将推出恒生麦凯德iBoxx离岸人民币债券指数系列(HSMiBoxx)，追踪离岸人民币主权及企业债的表现。有关指数系列覆盖600多项指数，涵盖不同行业、评级和年期的主权、准主权及企业债，所追踪债券的规模大约3,000亿元人民币。

*苹果日报：

--人民币滙价收市创7个月新高，升11点子至每美元兑6.1229元人民币，星展香港财资市场部执行董事王良享估计，人币今年有机会收复贬值失地。

*东方日报：

--联想 收购摩托罗拉移动的交易有待批准之际，市场再传联想拟以93.6亿美元（约730.08亿港元），收购加拿大智能手机生产商黑莓。

--离岸人民币债券（点心债）回报下滑，恒生指数公司最新推出的指数反映，尽管近期点心债需求继续增加，但整体回报降至2.33%。

*文汇报：

--中华总商会永远名誉会长蔡冠深表示，越南政府正推进国企民营化，把国企20%至25%的股权出售予包括海外在内的私人投资者，更有计划将国企「走出去」，到新加坡及香港上市，涉及行业包括航空、保险、电讯等等。

*大公报：

--“占领”行动持续近1个月，邻近铜锣湾街市的天后地舖，有业主担忧后市不明朗，大劈价500万港元沽舖，减幅近20%，最终帐面赚690万港元离场。（完）

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