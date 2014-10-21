《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

*工商时报：

--为鼓励企业加薪，证交所上日公布经过调整后〞台湾高薪100指数〞成份股，100家〞幸福企业〞正式曝光；台湾最大民营金控国泰金 上榜，但仍有股王大立光 在内的15档台湾50权值股未上榜。

--寿险业今年获利可望突破千亿台币，新契约保费也要挑战新高，全年确定可望破兆元台币，寿险业务员今年因而罕见大幅增加；至9月底，寿险公司新登录业务员增加近6,000人次。

--百余名华隆自救会劳工昨日上午冲进劳动部大厅，要求将债权转移给劳动部，并修改劳基法28条，扩大积欠工资垫偿基金范围至〞全额〞退休金与资遣费。劳动部表示，若接手债权将〞公亲变事主〞。

--中信金 并购日本东京之星银行，创下外银并日银首例，中信金总经理吴一揆表示，东京之星营收自今年6月起已开始并入金控获利，目前东京之星净值报酬率（ROE）10%、资产报酬率（ROA）则是0.6%，未来三年希望透过四大改造策略，将东京之星获利拉高到ROE达13%、ROA达0.99%的水准，贡献中信金获利比重则希望可拉高至两成。

--大陆金融市场下月起将进入拆借垫款高峰期，台湾本地银行希望从人民币拆款中获利。金融圈人士透露，已有指标大型汇银忙向资金大户调头寸，争取更多人民币存款部位，最主要是从11月起，大陆金融市场将开始迈入年底拆借垫款高峰期，大型汇银已瞄准此一商机蓄势待发，准备用手中的人民币存款部位大举赚进年率超过8%的拆借利得。

*经济日报：

--中华电信 董事长蔡力行上日表示，今年底台湾第四代行动通讯（4G）用户数可望达300万户，普及率约13%。若与其他国家4G开台半年时的普及率比较，台湾的13%，远优于南韩、美国等国，发展脚步居全球之冠。

--日月光 K7厂污染后劲溪案，高雄法院上日一审宣判日月光四名主管缓刑，日月光公司仅罚款300万台币，遭外界质疑为〞轻判〞。业界认为，一审判决对日月光相对有利，透露日月光K7厂也将复工。

--台北股市一扫上周阴霾，上日大涨150点。财政部长张盛和表示，台湾经济基本面表现良好，情况完全没有变，之前出走的外资〞一定会回头〞。

--正崴 董事长郭台强上日表示，不参与由顶新集团主导的台湾之光收购中嘉计画。郭台强是台湾之光重要股东之一，郭台强投资喊卡，市场预期由润泰集团总裁尹衍梁及远传 接手的机会大，但未获证实。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。